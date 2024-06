Ricardo Catarro considerado com um dos fotógrafos de casamento a nivel internacional

Ricardo Catarro, fotógrafo natural de Almeirim, foi considerado como um dos melhores fotógrafos de casamento a nível internacional pela norte-americana “Lovely”, uma das plataformas mais influentes a nível mundial, na área dos casamentos.

Em fevereiro deste ano, a “Lovely” criou uma lista restrita com os melhores profissionais de casamento a nível internacional. O fotógrafo almeirinense é um dos poucos portugueses a integrar o ‘Best of the Best 2024″ deste guia americano.

“É algo que me deixa bastante orgulhoso e que confirma uma vez mais, que o trabalho tem vindo a ser bem feito!”, refere Ricardo em declarações a O Almeirinense.

A integração nesta lista permite abrir as portas do mercado de casamentos americano ao fotógrafo de Almeirim.