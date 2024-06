Conheça os artistas que vão atuar no Almeirim Night Sessions

A Arena d´Almeirim recebe, no decorrer da semana das festas da cidade, a Almeirim Night Sessions, que conta com vários DJS, durante quatro noites.

Na primeira noite, sexta-feira, dia 14 de junho, o tema é “Hits Portugueses”, com o DJ Arrepiado e o DJ Carlos Libério. Na noite de 15 de junho, sábado, o tema é “Anos 80/90” com a presença dos DJ Mike e DJ Paulo Vieira.

Na noite de dia 21 de junho, sexta-feira, o tema é “Afro/Funk” com o AfricanGroove e o Luís Graça. Na última noite, dia 22 de junho, o tema é “Disco” e conta com a presença do DJ Gonçalo Henriques e do DJ Tiago Leiria.

A organização convida a população a juntar-se a esta iniciativa a partir das 24h00, com entradas livres.