Santarém recebe Chefs on Fire no Jardim Portas do Sol

O Jardim Portas do Sol vai receber uma edição do Chefs on Fire, de 5 a 7 de julho, que leva os maiores talentos da cozinha portuguesa a Santarém, para celebrarem a gastronomia com o desafio de prepararem pratos entre fogo, chamas e fumo. Os Chefs prometem apresentar pratos exclusivos, feitos com os melhores produtos locais.

Com um cartaz único que conta com Rodrigo Castelo como embaixador do evento, não só por Santarém ser a sua terra Natal, mas também por ter sido a cidade onde abriu o seu primeiro restaurante, em 2013, Taberna Ó Balcão, ainda sem prever o sucesso que se avizinhava. Atualmente, já sem o ‘Taberna’ no nome, o “Ó Balcão” é um reconhecido projeto que em 2024 conquistou uma Estrela Verde, uma Estrela Michelin, um Garfo de Ouro e o Prémio Sustentabilidade.

O cartaz é de luxo e conta ainda com nomes como Filipe Manhita, do Fortaleza do Guincho, Alexandre Silva do Loco e Rodrigo Castelo, do Ó Balcão, todos eles vencedores de Estrelas Michelin.

O dia 5 de julho, conta com os Chefs Ana Moura, do Lamelas, Rui Santos, do Deselegante, César Vitorino, do Foco e Filipe Manhita, da Fortaleza do Guincho.

A música, ao almoço conta com Tomara que vai apresentar em Santarém uma evolução na sua sonoridade, com a introdução de elementos associados à estética eletrónica sem se desvincular do folk e do som da guitarra, agora com o novo disco escrito em português. Ao jantar, Cláudia Pascoal junta-se a nós para um concerto com a mesma naturalidade com que se sentaria à mesa a jantar com a família numa tarde de verão na pequena vila minhota de Arco do Baúlhe. No dia 05 de julho, promete contagiar todos.

No dia 6 de julho, a gastronomia está a cargo de Rodrigo Castelo, do Ó Balcão, João Francisco Duarte, do Soão, João Saloio, da Mãe – Cozina com Amor e Diogo Caetano, do Terruja. Ao almoço, a música está a cargo dos Sal que trazem a Santarém o encontro entre a música tradicional portuguesa, das festas e romarias, com as guitarras e a eletrónica do pop-rock contemporâneo. Ao jantar, com os Bateu Matou, a batida é o Chef e o gancho é fogo. Ao convergir todas as claves presentes na cultura portuguesa, a sua música torna-se numa expressão viva e vibrante da diversidade das gentes, ritmos e histórias de Lisboa.

No dia 7 de julho, Alexandre Silva, do Loco, Filipe Ramalho, do Pateo Real, Maurício Lage, do Amassa e Annakaren Fuentes, de O Pastus, prometem manter a fasquia do que de melhor se serve na gastronomia portuguesa. Ana Lua Caiano, nomeada para “artista revelação” nos PLAY – Prémios da Música Portuguesa e para os NME Awards, apresenta-se ao almoço, com uma fusão musical entre a música tradicional portuguesa com a música eletrónica. Ao jantar, a promissora cantora e compositora nacional, Iolanda, é a última confirmação de concertos para o Pop-up do Chefs on Fire, em Santarém.

Vamos contar com a sua sonoridade, inspirada pela Pop, R&B, sem esquecer as raízes tradicionais portuguesas e ibéricas.

Os bilhetes para os almoços e paras os jantares dos doze (doze) dos melhores Chefs de Portugal já estão à venda, através do link: https://tinyurl.com/45uknwut . A cozinha de fogo, confecionada por incríveis Chefs, tem direito a música ao vivo – dois concertos por dia, boa comida, vibração e muita música.

Santarém apresenta o Chefs on Fire em formato Pop Up, e tem um turno do almoço que funciona entre as 12h00 e as 17h0 e um turno ao jantar que decorre das 18h00 às 23h00 e pretende dar a conhecer a riqueza do legado português na cozinha. Em cada um dos dias estão quatro chefs por dia, doze (12) no total, e os bilhetes dividem-se por turnos, um ao almoço e outro ao jantar.

Os bilhetes podem ser adquiridos, segundo duas tipologias: a entrada normal custa quarenta euros (40,00 €) e inclui quatro doses de comida: peixe, carne, vegetariano e sobremesa, sem bebidas, e o bilhete criança tem um custo de vinte euros (20,00 €), com doses ilimitadas no espaço Kids, aplicável dos seis (6) aos diz12 anos, sendo a entrada grátis até aos 5).