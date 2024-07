Tatiana Mindrico é a nova chefe do Agrupamento de Escuteiros de Almeirim

Tatiana Mindrico foi eleita Chefe do Agrupamento de Escuteiros de Almeirim, no passado dia 29 de junho, com aprovação geral no Conselho de Agrupamento, que se realizou na sede do agrupamento, em Almeirim.

A recém-eleita Chefe está desde os 10 anos de idade no CNE 404 Almeirim, passando por todas as fases da vida de escutista. Já como dirigente foi adjunta durante dois mandatos, Chefe de Unidade nas I, II e III secções e adjunta do chefe da IV secção durante um ano.

Tatiana confessa que nunca ambicionou chegar a Chefe de Agrupamento, mas assegura que encara a missão com naturalidade.

“Sou escuteira há 34 anos e dirigente há 21 anos. Admito que sempre recebi mais do que dei e por isso está na altura de retribuir ao meu Agrupamento com a minha experiência, motivação e sentido de missão cristã. Quando em casa a minha família me dizia: vais com este tempo? E porque vais? – Simplesmente ia/vou! Difícil de explicar faz parte de mim! – Ser escuteiro é um ‘estilo de vida’.”, destaca a nova dirigente.

Ao longo dos anos como escuteira, Tatiana realizou muitas atividades regionais, nacionais e ilhas como os Açores, assim como, outras aventuras de maior destaque: Picos da Europa (Espanha), Pirinéus (Cordilheira de Espanha), Parque Natural Donana (Almonte Espanha, Andaluzia), RoverWay na Holanda e Vaticano, entre muitas outras.

“Neste momento sinto que estou preparada para assumir e desempenhar o melhor de mim como chefe de Agrupamento. Reconheço a confiança que em mim depositaram ao me eleger e sei da responsabilidade que este cargo impõe. Acredito na coesão e motivação do todo o Agrupamento e conto com a sempre prestimosa colaboração de pais, amigos e autarquias. Sempre Alerta para servir”, conclui.