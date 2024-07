Eufória, Sete Saias e Remember nas Festas de S. José em Fazendas de Almeirim

A vila de Fazendas de Almeirim vai comemorar as festas em honra de S. José, entre os dias 26 e 28 de julho, no recineto do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim. Destaque no panorama cultural para a banda Eufória, a banda Sete Saias e banda Remember, sem faltar a tradicional procissão em honra de S. José.

As festas abrem pelas 19h30, do dia 26 de julho. O primeiro momento musical está a cargo do FAZCORUS, seguindo a Marcha Popular de Almeirim. Momento alto da noite está a cargo da banda da casa, os Eufória. A noite continua com o DJ Big F e com a noite jovem no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, numa organização da recém-criada associação RapÓtacho.

No sábado, dia 27 de julho, está agendado uma passeio de motos pelas freguesia, às 16h00. As tasquinhas abrem às 19h30 e o primeiro momento musical pelas 20h30, será de baile com a banda Ritmo da Noite II. Às 21h00, sobe ao palco o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim e pelas 22h00, o momento alto está a cargo da banda musical Sete Saias.

Às 00h00, está agendado o tradicional fogo de artifício e pelas 00h15, segue o baile com a banda Ritmo da Noite II. A noite continua na tenda jovem até ao fecho do recinto, 5h00.

No último dia, domingo, dia 28 de julho, decorre a eucaristia e a tradicional procissão em honra de S. José, pelas 17h30. As tasquinhas abrem às 19h00 e pelas 21h00, sobe ao palco o Rancho Folclórico de Fazendas de Almeirim. O palco das festas recebe a banda Remember – Tributo 80 & 90, pelas 22h00, que fecha os festejos.