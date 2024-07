Almeirim e Raposa recebem projeto piloto de Recolha Porta-a-Porta

A cidade de Almeirim a freguesia da Raposa vão iniciar o projeto piloto de Recolha Porta-a-Porta, promovido pela Ecolezíria, a partir da próxima quarta e quinta-feiras, dias 24 e 25 de julho.

A empresa, em conjunto com a autarquia, vai estar ao final da tarde, destes dois dias, na Raposa e em Almeirim, respetivamente, a distribuir os folhetos que explicam a iniciativa e a entregar os contentores a quem pretender aderir ao projeto. No caso de Almeirim, a iniciativa terá lugar na Quinta de S. Miguel e na rua da Casa do Povo, zonas de maior concentração urbana da cidade.

Segundo a empresa, cada alojamento terá à disposição três baldes reutilizáveis para colocar as embalagens separadas – plástico/metal, papel/cartão e vidro. A Ecolezíria entrega também um contentor castanho para efetuar a separação dos resíduos orgânicos e um contentor cinzento para separar a fração-resto (resíduos não encaminhados para reciclagem).

As habitações recebem ainda um saco compostável/biodegradável codificado, castanho, para os resíduos orgânicos, o qual deve ser utilizado conjuntamente com o contentor castanho, evitando assim a fuga de líquidos ou os maus cheiros. E ainda um saco cinzento reciclável para acomodar o indiferenciado/fração-resto, ou seja, os resíduos não recicláveis (utilizar em conjunto com o balde que habitualmente já utiliza para colocar o indiferenciado)

O levantamento dos contentores pode ser efetuado no Junta de Freguesia – Rua António Sérgio (ao lado do Posto da GNR), em Almeirim e na Junta de Freguesia da Raposa.

Calendário semanal de recolha dos contentores (Apenas exemplificativo e sujeito a alterações):

Segunda Castanho (Orgânico) Terça Azul (Papel/Cartão) Quarta Cinzento (Indiferenciados/Fração resto) e Castanho (Orgânico) Quinta Amarelo (Plástico/Metal) Sexta Castanho (Orgânico)

A colocação dos contentores na via pública deverá ser efetuada entre as 21h00 e as 00h00 (hora da madrugada do dia indicado para a recolha). A recolha porta-a-porta será efetuada durante a madrugada da 00h00 até às 08h00.

Para Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, esta é a “última e derradeira tentativa de mudar de forma significativa os valores da reciclagem”, acrescentando que a mesma depende das pessoas e que a “desculpa de que o contentor está longe, mesmo que o longe seja umas dezenas de metros, já não colhe”.

“A recolha será à sua porta. Apenas tem de cumprir os dias certos e as horas certas”, conclui.

Caso não exista a possibilidade de ir a este local efetuar o levantamento, os interessados devem entrar em contacto através do 800 210 045 ou do email ecoleziria@ecoleziria.pt, fazendo a entrega na morada. Para mais informações sobre este projeto piloto pode ligar para 800 210 045 ou envie email para ecoleziria@ecoleziria.pt