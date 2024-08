Mercadona começa a “funcionar”. Grande empresa de transportes pode seguir-se

O dia 23 de julho de 2024 vai ficar na história da economia do concelho de Almeirim e até da região. Os primeiros camiões começaram nesse dia, a fazer o transporte de mercadorias a partir do Bloco Logístico de Almeirim para os supermercados da marca na região centro e sul e agora pode seguir-se uma grande empresa de transportes.

Pelo que o nosso jornal apurou, vários proprietários de terrenos, junto ao Mercadona, foram contactados para saber da disponibilidade de venderem as suas parcelas. A empresa estuda a criação de uma unidade em Almeirim, mas só avança se conseguir uma área grande.

Uma semana antes do primeiro camião sair, Pedro Ribeiro, presidente da Câmara de Almeirim, entregou a última licença de funcionamento dos pavilhões do Bloco Logístico da Mercadona. Esta era a documentação que faltava à empresa para iniciar a atividade no maior Bloco Logístico da marca na Península Ibérica.

O autarca classificou a entrega em mãos da documentação, como “um dia histórico para o concelho de Almeirim e para a região”, tendo sido acompanhado no ato pelo seu executivo, os presidentes de junta do concelho e o presidente da Assembleia Municipal de Almeirim.

O Bloco Logístico da Mercadona inicia os trabalhos, nesta primeira fase, com o armazém de secos, sendo expectável que os restantes pavilhões estejam a funcionar em pleno até ao final do ano.

O Bloco Logístico da Mercadona foi construído num terreno com 440.000 m2, representando um investimento de mais de 250M€, criando assim mais de 500 novos postos de trabalho, o que torna a empresa no maior empregador do concelho. O espaço tem uma área de construção total de cerca de 120.000 m2, contando com um armazém de frio de 47.000 m2, um armazém de secos com 50.000 m2 e edifícios destinados a serviços gerais e escritórios.

O Bloco Logístico de Almeirim tem cerca de 15.000 painéis solares, o que representa 6,5 milhões de euros do investimento total. A empresa garante que 25% das necessidades energéticas para o funcionamento deste bloco logístico será energia verde, num total de 9 GWh por ano.

Pedro Ribeiro lembrou ainda alguns dados importantes desde o início das conversações até ao tempo recorde de construção da obra.

“As primeiras reuniões com o município de Almeirim ocorreram em 2019. Após quase cinco anos, realiza-se aqui na obra a entrega do último alvará”, acrescentando que “participaram na obra, entre outros, vários fornecedores portugueses e, em média, estiveram cerca de 800 trabalhares em obra”.