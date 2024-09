Al Cor Race & Fun: Sucesso não faz adormecer organização

No passado dia 3 de agosto realizou-se a nona edição Al Cor Race & Fun Borrego Leonor & Irmão, SA e centenas de pessoas voltaram a participar nesta festa organizada pela Associação 20 kms de Almeirim, mas, apesar do sucesso, podem estar na calha mudanças.

“Avaliando a forma como decorreu através da reação dos participantes, poderemos concluir ter sido mais um sucesso, pois o conjunto de obstáculos com algumas alterações efetuadas de ano para ano, têm resultado de forma a que os participantes terminem com manifestações de alegria estampada na cara e com vontade de voltarem numa próxima, considerando que se trata de mais um evento de referência, com presença de participantes de vários pontos do País, aos quais deixamos os nossos agradecimentos pela confiança depositada”, destaca Domingos Martins.

O Presidente da Associação 20 kms diz que “como um evento desta natureza proporciona um grau de exposição elevadíssimo, não podemos deixar de reconhecer o interesse das empresas que se acreditam no trabalho desenvolvido, proporcionando em conjunto, resultados que permitem manter o interesse em continuar, reforçado com a adesão de novos parceiros que tornam possível a realização com a grandeza que proporcionamos, mostrando o que temos em Almeirim. A todos os parceiros, o nosso enorme e sentido agradecimento.”

Num evento com a dimensão da Color Run que juntou quase mil pessoas, tem que existir um envolvimento grande de voluntários e comunidade. Aqui foi igual, destacou Domingos Martins: “Não podemos deixar de reconhecer a prestação dos colaboradores, desde elementos de algumas secções da Associação 20Kms de Almeirim, funcionários do Município de Almeirim, alguns independentes, onde se inclui o Tiago com a disponibilidade dos fardos de palha e o Filipe da Duopneus com a disponibilidade dos pneus, os fotógrafos que tornam possível a exposição do trabalho realizado através das redes sociais, a Joana Pernas acompanhada pelos instrutores Sandra Jordão e Nelson Figueiredo, as suas alunas que dão enorme brilho ao evento, o enorme agradecimento ao Município de Almeirim, sem o apoio disponibilizado não seria possível concretizar da forma com a importância apresentada.”

Apesar do êxito e de, em outubro, a Associação organizar o grande evento que é a corrida dos 20 kms, o líder do clube antecipa mudanças para a corridas das tintas em 2025.

“Estamos a trabalhar na X edição da Al Cor Race & Fun Borrego Leonor & Irmão, SA para 2025, com novas animações que tornam ainda mais interessante, estando a ser ponderada a eventual mudança de local”, conclui.