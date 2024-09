Criança morre nos campos de ténis

Uma criança morreu esta terça-feira, à noite, nos campos de ténis de Almeirim, na zona norte.



Ao que O ALMEIRINENSE apurou, a criança com sete anos, terá acompanhado o pai ao treino e depois caiu inanimada. Enquanto o pai apanhava as bolas e se preparava para trocar umas bolas com filha, a criança caiu inanimada e entrou em paragem cardiorrespiratória.



O INEM ainda tentou reverter a situação com manobras de reanimação durante quase uma hora, mas sem sucesso. No local estiveram ainda os Bombeiros Voluntários de Almeirim, GNR e os psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica.



(em atualização)