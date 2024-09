Museu do concelho inaugurado dia 8

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos vai inaugurar no dia 8 de setembro, pelas 15h30, o Museu do Concelho no Edifício do Cais da Vala Real, em Salvaterra de Magos.

O evento inicia no Celeiro da Vala com mostra de vídeo de “Recriação do Paço Real de Salvaterra de Magos” e momento musical com a Academia de Artes “O Batuque”, seguindo-se a apresentação e inauguração do Museu.

O Museu do Concelho apresenta, no seu percurso expositivo, a evolução do território e a mais relevante informação histórica e patrimonial do Município, onde a arqueologia, a ocupação humana, o Rio Tejo, a agricultura, a etnografia, a festa brava e o artesanato são alguns dos muitos temas a explorar.

O Museu dispõe ainda de um espaço com múltiplos recursos didáticos a pensar nos mais novos, dando-lhes a conhecer, de forma apelativa, as nossas tradições, usos e costumes e incentivando à interação e criatividade com os conteúdos apresentados.

A iniciativa integra a programação da 11ª edição das Jornadas de Cultura do concelho de Salvaterra de Magos, que decorrem de 6 a 15 de setembro e que incluem também concerto com Camané, Teatro “Monólogos do Pénis” com Ricardo Carriço e Ricardo Castro, lançamento do livro infantojuvenil e da Revista Magos, Noite de Fados, Projeto Praça ComVida, espetáculos musicais, recriações históricas, exposições, folclore e visita aos Concheiros de Muge.

Programação em www.cm-salvaterrademagos.pt