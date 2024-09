Ana Arrebentinha traz “Não estavas capaz…não vinhas” ao palco do Cine Teatro de Almeirim

A multifacetada atriz, apresentadora e humorista Ana Arrebentinha traz seu novo espetáculo “Não estavas capaz…não vinhas” ao palco do Cine Teatro, no próximo dia 11 de outubro, pelas 21h30, em Almeirim.

O seu novo espetáculo que tem esgotado sala após sala, chama-se “Não estavas capaz…não vinhas” e é uma viagem cómico-icónica-irónica pelos recantos da vida da humorista, desde a sua infância na Amareleja (Alentejo) até aos hilariantes percalços familiares e amorosos da sua adolescência. Passa também como não podia deixar de ser, pelos inesquecíveis anos 90! Quem não se lembra dos desafios da tecnologia discada ou das intrigas românticas pré-Tinder?

“Não estavas capaz…não vinhas” não é só mais um espetáculo de comédia, é uma celebração de situações hilariantes que todos nós enfrentamos ao longo da vida.

Com largas dezenas de espetáculos de norte ao sul do país onde esgota tudo por onde passa, o sucesso de Ana Arrebentinha não tem qualquer paralelo. Este sucesso é a prova cabal de uma mudança e da crescente importância do humor no feminino num país onde outrora a palavra “humorista” era precedida por um “o”.



Ana Arrebentinha, tem um longo historial como apresentadora de TV. Passou por alguns dos mais mediáticos programas da Televisão Portuguesa, tais como: “Você na TV”, Big Brother”, “Somos Portugal”, tendo-lhe até sido atribuído o programa em nome próprio “Arrebenta a Selfie”.

Como atriz, foi a protagonista do Filme “Um filme do caraças”, um triângulo amoroso entre a atriz, Pedro Alves e Eduardo Madeira, que esgotou as salas de cinema por todo o país, tornando-se no 2º filme mais visto em Portugal nesse ano.