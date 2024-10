A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) assinou, no dia 8 de outubro, um protocolo de cooperação com a Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) para a criação de um Programa Regional de Desfibrilhação Automática Externa (DAE). Este acordo, considerado único em Portugal, segundo informações do INEM, representa um marco na colaboração entre as autarquias e as unidades de saúde, com vista a implementar um sistema integrado de utilização de desfibrilhadores automáticos externos.

De acordo com Pedro Ribeiro, presidente da CIMLT, este protocolo surge como uma solução para superar a fragmentação existente entre diferentes entidades. “Durante anos, fiz esta proposta sem sucesso, porque cada DAE tem um ‘programa’ próprio. Este protocolo ‘chapéu’ vai permitir ultrapassar estas barreiras e, ao mesmo tempo, incentivar a formação de centenas ou milhares de pessoas”, afirmou o autarca, sublinhando que a formação é essencial para aumentar a capacidade de resposta em situações de emergência cardíaca.

O também presidente da Câmara de Almeirim, destacou ainda a importância da colaboração com a ULS Lezíria, agradecendo especialmente à Directora Clínica da ULS, que desempenhou um papel fundamental na concretização deste acordo. “Desde que falámos em março, a Dra. Rita Paulos foi incansável na procura de soluções para materializar esta parceria”, acrescentou Pedro Ribeiro.

O protocolo visa, não só a uniformização do uso dos DAEs na região, mas também a criação de uma rede ampla de formandos, que permitirá uma maior segurança e capacidade de resposta em situações de paragem cardiorrespiratória.