Politécnico de Santarém promoveu as I Jornadas de Saúde Mental no Ensino Superior

O Politécnico de Santarém (IPSantarém) realizou as I Jornadas de Saúde Mental no Ensino Superior, evento que decorreu no passado dia 10 de outubro no Convento de São Francisco, em Santarém, e que contou com a presença de especialistas de diferentes áreas, promoveu um espaço de reflexão e debate sobre os desafios da saúde mental no contexto académico, realçando a importância do bem-estar psicológico para o sucesso e desenvolvimento dos estudantes.

A abertura do evento ficou a cargo do Presidente do Politécnico de Santarém, João Moutão, do Presidente da Câmara Municipal de Santarém, João Leite, do Diretor Geral do Ensino Superior (DGES), Joaquim Mourato, e do Presidente da Associação de Estudantes da ESAS, André Pinto, tendo sido fortemente valorizado o investimento de todas estas entidades para o progresso do Ensino Superior, a nível nacional e regional, e em particular no que respeita às respostas no âmbito da Saúde Mental.

O encontro foi marcado por duas palestras e duas mesas redondas, onde se abordaram temas como a saúde relacional, relações digitais e adições, a importância da relação estudante-docente, o panorama nacional da saúde mental no ensino superior, felicidade e bem-estar, estratégias de mindfullness, a importância do sono, e ainda o papel do voluntariado e do serviço.

A Palestra de Abertura foi ministrada por Rui Marques, coordenador do Relational Lab, que colocou a tónica na importância fundamental de relações saudáveis e de qualidade para o bem-estar e para a saúde mental.

A primeira mesa-redonda contou com a presença de Tiago Pereira (OPP), Ivone Patrão (ISPA) e Inês Sousa (ISCTE), moderado por Marta Tagarro, psicóloga e docente da Escola Superior de Educação do Politécnico de Santarém (ESES).

O painel da tarde foi lançado por Helena Marujo, que, de forma aplicada, conduziu a plateia em exercícios práticos para a Felicidade e o Bem-estar, destacando aspetos como o autocuidado, o propósito de vida, o exercício físico, o contato com os outros e com a natureza.

Na sequência, Ana Isabel Gonçalves, Teresa Rebelo Pinto, Teresa Beleza e Vasco Câmara, da Missão País, formaram o painel da tarde, conduzido pelo filósofo Jorge Humberto Dias.

O evento coincidiu com o Dia Mundial da Saúde Mental, destacando-se como uma oportunidade crucial para aumentar a sensibilização e proporcionar ferramentas para enfrentar os desafios diários da vida académica.

A organização destacou o elevado nível de participação e o forte envolvimento da comunidade académica e de parceiros locais, comprovando a importância de abordar a saúde mental de forma integrada e contínua.

O evento abre portas para futuras iniciativas nesta área, reforçando o compromisso do Politécnico de Santarém com o bem-estar dos seus estudantes, da comunidade académica e da comunidade alargada.

A sessão de encerramento contou com a presença da professora Susana Alves da Escola Superior de Desporto de Rio Maior do Politécnico de Santarém (ESDRM) que, em conjunto com alguns dos seus estudantes, orientou um momento de atividade física, acompanhado com música, destinado a todos os participantes.