Acidente com um morto corta IC 10

Um acidente entre um carro e uma mota no Km 4 está a fechar o IC, no sentido Santarém-Almeirim.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou, a condutora da mota não resistiu aos ferimentos. No local estão os meios de socorro e as autoridades.



No local esteve o Núcleo de Investigação de acidente da GNR, a VMER do Hospital de Santarém e Bombeiros Sapadores de Santarém.





(em atualização)