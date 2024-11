Espetáculos, Contos, Literatura e Aventura para Todas as Idades

A Agenda Cultural de novembro do Município da Chamusca oferece uma programação diversificada que promete animar e envolver toda a comunidade. A agenda cultural arranca com o espetáculo infantil “Crescer Juntos | Som do Algodão, chibos sabichões, um conto feito de canções”, um momento especial para crianças dos 6 meses aos 3 anos de idade, repleto de música e histórias que incentivam o crescimento e a aprendizagem em conjunto.

Destaca-se ainda o evento Entrelivros, que convida as famílias a passar momentos agradáveis com “Pedro, O Brincador de Histórias”, que promete envolver todos com os seus contos e aventuras, numa tarde fantástica na Biblioteca Municipal.

No teatro, a Tertúlia de Teatro da Universidade Sénior da União de Freguesias da Chamusca e Pinheiro Grande apresenta a peça “Viagem na Memória do Tempo” no Cineteatro da Chamusca, a 16 de novembro, levando o público a uma viagem pelas memórias e histórias locais.

O desporto e a aventura também marcam presença em novembro, com o evento Discover Centros de Cycling Ribatejo, a decorrer no dia 16, no Arripiado. Uma oportunidade para explorar os magníficos trilhos e paisagens ribatejanas numa experiência inesquecível.

Para os amantes de leitura, o Mercado Municipal acolhe nos dias 28 e 29 de novembro o Mercado do Livro Usado, proporcionando uma excelente oportunidade para descobrir novas leituras a preços simbólicos e apoiar a economia circular dos livros.