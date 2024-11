O CRIAL no torneio de sueca em Benfica do Ribatejo

Porque é uma constante alguns dos alunos do CRIAL jogarem sueca, e outros jogos, nos momentos de descanso e convívio, desta vez sairam de “casa” e participaram no torneio em Benfica do Ribatejo.



Os alunos são sempre acompanhados de assistência à volta da mesa de jogo, o nosso motorista, Luís Dias, em boa hora observou que seria importante para a autoestima destas pessoas com deficiência poderem participar neste torneio.



O Luís Dias tomou a responsabilidade de inscrever e acompanhar as duas equipas que estão em prova e com sucesso.



José Carlos Silva, Presidente do CRIAL, está convicto que “a Deficiência é o parente pobre das respostas sociais” e por isso NINGUÉM OS QUER … mas só porque não os conhecem. Obrigado ao Luís Dias e a todos os “Luíses” que lhes dão – CARINHO e ATENÇÃO.”