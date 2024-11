3º Aniversário do Dojo Amicale de Benfica do Ribatejo: Uma Trajetória de Sucesso e Dedicação

No passado dia 4 de Novembro, o Dojo Amicale de Benfica do Ribatejo celebra o seu 3º aniversário com grande orgulho e um sentido de realização. Ao longo destes três anos, o dojo tem-se afirmado como uma referência no ensino de karate na região, fruto de muito trabalho, dedicação e união entre professores, alunos e comunidade.



Em apenas dois anos, o Dojo Amicale de Benfica do Ribatejo conseguiu integrar-se ao prestigiado Centro de Karate Amicale de Almeirim, reunindo-se ao Dojo Amicale das Fazendas de Almeirim. Esta reunião foi um marco importante no desenvolvimento da modalidade, fortalecendo laços entre praticantes e proporcionando um ambiente de treino ainda mais completo e dinâmico.





No terceiro ano de existência, o crescimento continuou de forma extraordinária, com a criação de um novo Dojo em Almeirim. Este passo reforça o compromisso do dojo em expandir o ensino do karate e em levar os valores da disciplina, respeito e autossuperação a um número crescente de praticantes.



Atualmente, com cerca de 50 alunos, o Centro de Karate Amicale de Almeirim testemunha uma evolução constante. Cada conquista tem sido fruto de muito esforço e dedicação de todos os envolvidos – desde os instrutores que diariamente se dedicam à formação técnica e humana dos alunos, à direção do Centro, até aos próprios praticantes que, com empenho, seguem uma trajetória de crescimento pessoal e desportivo.



Neste aniversário, celebramos não apenas o crescimento em números, mas sobretudo o espírito de família e cooperação que sempre marcou o Dojo Amicale de Benfica do Ribatejo. Este é um dojo que olha para o futuro com otimismo, determinado a continuar a formar karatecas que carregam consigo os valores desta arte marcial.