Centro de Karaté Amicale Almeirim celebra uma dupla conquista no passado fim de semana

Em comemoração do 3º aniversário do Dojo Amicale de Benfica do Ribatejo, três atletas convocados pela Seleção Amicale Karate -Portugal Martial Arts fizeram história no MIKO 2024 (Maia International Karate Open), o maior torneio internacional de karaté realizado em Portugal, com aproximadamente 1000 inscrições e 900 atletas de várias partes do mundo.

Os jovens atletas conquistaram quatro pódios, trazendo muito orgulho e alegria para o Concelho de Almeirim. Este resultado notável reflete o esforço contínuo e a determinação dos atletas e da equipe técnica, que se dedicam intensamente ao karaté ao longo desses três anos de luta, treinos e conquistas.

Foram conquistados os seguintes Pódios:

Carlota Baptista: 1º Lugar de Kumite Infantil Feminino -35Kg e 2º Lugar em Kata Infantil Feminino.

João Matias Pedro: 2º Lugar de Kumite Iniciado Masculino -44Kg.

Duarte Jordão: 3º Lugar de Kata Infantil Masculino.



“Estas medalhas são o reflexo de um trabalho de excelência realizado pelos treinadores. Parabenizamos o Sensei Paulo Sérgio Jordão pelo incrível trabalho que vem a desenvolver com seus atletas e aos Senseis Elisabete Dias e Rafael Dias, que têm sido fundamentais no trabalho destes jovens na equipa da AK-PMA, bem como a presença assídua do Diretor Técnico Sensei Carlos Dias”, destaca o clube.