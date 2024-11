Magusto nas Fazendas

No próximo sábado, dia 9, há Magusto no Largo do Centro Cultural de Fazendas de Almeirim, e a organização promete uma tarde de tradição e muito convívio.



Beatriz Vicente do Rapótacho – Associação de jovens de Fazendas de Almeirim explica que a “a ideia deste evento surgiu do desejo de manter viva a tradição do Magusto, que faz parte da nossa cultura e memória. Queríamos criar uma festa onde todos – jovens, adultos e famílias – pudessem desfrutar de um ambiente acolhedor, partilhando castanhas quentinhas, música e boa disposição. Valorizamos o convívio e a união entre a comunidade, e este Magusto é uma excelente forma de juntar as pessoas, celebrar a nossa identidade e trazer vida à nossa terra.”

Este evento vai ser muito diferente das duas noites jovens que o grupo já organizou. No dia 9, o primeiro momento de atuação com Rancho Foclorico Infantil de Fazendas de Almeirim. “O rancho é a nossa tradição e a nossa história e achamos que há tradições que devemos manter vivas. A escolha do Rancho Infantil deve-se, sobretudo, ao facto de vários elementos do Rapótacho terem frequentado ou ainda frequentem o rancho”, detalha a dirigente do grupo.



Depois segue-se a Tuna Tages que é a Tuna Académica da Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém, tendo assim mais um momento de tradição mas com o fator novidade. “Nós procuramos trazer atrações novas sempre que possível e achámos que seria uma atuação interessante para a nossa tarde”, revela a jovem organizadora.



A nível de banda, vamos ter os Campis del Cante, que vai tocar por volta das 21h30, prometendo trazer um ritmo imparável que vai fazer com que ninguém consiga estar parado.



“Ao longo de todo o dia vamos ter vários momentos de atuação do DJ Cremalheira. Um DJ que nos acompanha desde o inicio e que nos apoia sempre. Irá tocar também depois da atuação da banda. Sendo este evento uma celebração da tradição do Magusto, não podiam faltar castanhas quentinhas e água pé. Para além disso podem contar com bifanas de porco no espeto e pão com chouriço e claro a nossa boa disposição para receber a população que se vem divertir connosco”, conclui.