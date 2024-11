Compal apoia agricultor da região com bolsa de 20 mil euros

A Academia do Centro de Frutologia Compal continua a apoiar a fruticultura nacional, promovendo inovação e sustentabilidade no setor atribuindo 60.000€ em bolsas. Na edição de 2024, três empreendedores destacaram-se pelo impacto e inovação dos seus projetos.

Paulo Costa, 56 anos, produtor de figo em Torres Novas, está em processo de transição para modo biológico e lançou a marca Olaia Natura, que abrangerá frutas, hortícolas, mel e bebidas alcoólicas.

Maria João Guedes, 30 anos, produtora de mirtilo em Vila Nova de Gaia, aposta na reconversão de um hectare de mirtilos para variedades mais adaptadas ao mercado e na redução de desperdício através de práticas que aumentam a produtividade e a sustentabilidade.

Bruno de Jesus, 29 anos, produtor de citrinos em Tavira, valoriza a tradição local com produção integrada e aposta em tecnologias de gestão agrícola e parcerias comerciais que respeitam o meio ambiente.

Na seleção dos melhores projetos foram valorizados o grau de conhecimento técnico, o desenho estratégico do seu negócio e práticas de sustentabilidade a aplicar. Para além de competências técnicas e de negócio reforçadas, cada um dos três vencedores leva uma bolsa de instalação no valor de 20 Mil Euros para apoiar e aplicar nos projetos apresentados.

A cerimónia de entrega das Bolsas decorreu nesta terça feira 26 de novembro, em Lisboa. José Jordão, presidente do Centro de Frutologia Compal, refere que “continuamos de ano para ano a procurar acompanhar os assuntos prementes e a incorporá-los na formação da Academia. Desde módulos de formação híbrida, que nos permitiu aumentar de cerca de 30 horas quando iniciámos a Academia para mais de 75 horas de formação, à incorporação de temas como Marketing Digital e Inteligência Artificial. Tudo com o objetivo de continuar a elevar o trabalho desenvolvido, fazendo mais e melhor a cada dia, com o objetivo último de consolidar a experiência de quem participa e assim contribuir para aumentar a competitividade do setor frutícola, apostando numa estratégia integradora envolvendo os stakeholders-chave do setor.”