Cirurgião Luís Ferreira homenageado pela Ordem dos Médicos

Luís Ferreira, prestigiado cirurgião da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), foi distinguido esta sexta-feira, 22 de novembro, durante uma cerimónia realizada no Congresso da Ordem dos Médicos, com a atribuição de uma medalha de mérito. O evento homenageou 19 médicos e médicas que, “pela sua dedicação, competência e excelência, contribuem diariamente para a melhoria da saúde em Portugal”.

Nascido em Coruche a 6 de fevereiro de 1961, Luís Ferreira licenciou-se pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa. Iniciou o Internato Geral no Hospital Distrital de Santarém (HDS) em 1986, onde desenvolveu toda a sua trajetória hospitalar, culminando como assistente graduado sénior em 2018. Especialista em Cirurgia Geral desde 1996, assumiu várias funções de liderança no HDS, incluindo a coordenação da Emergência Interna, da VMER (2005-2017) e do Centro de Referência em Oncologia do Cancro do Reto (2016-2024). Entre dezembro de 2022 e julho de 2024, dirigiu o Serviço de Cirurgia Geral.

Possui experiência cirúrgica em áreas variadas, com particular destaque para as abordagens minimamente invasivas: laparoscopia, TAMIS, TaTME. Desde 2016, com a criação no serviço de Cirurgia das unidades funcionais e a atribuição do centro de referência, a sua atividade cirúrgica centra-se na patologia colorretal, ocupando a oncologia o grande volume de trabalho.

No âmbito da formação, desempenha com regularidade funções de tutor de Cirurgia Geral de Internos do Internato Geral/Ano Comum e participa na formação de internos do Internato Complementar de Cirurgia Geral.

A ULS Lezíria congratula-se com este merecido reconhecimento ao cirurgião Luís Ferreira, cuja dedicação e competência têm sido fundamentais para a qualidade dos cuidados prestados na nossa unidade.