Miguel Dias reeleito na secção de Ténis dos 20kms com equipa renovada

A direção da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim liderada por Miguel Dias foi reeleita para mais um mandato, agora válido até 2027. Neste ato eleitoral, a secção renovou 60% da lista agora eleita para o próximo triénio.

Nas eleições que decorreram na quinta-feira, 28 de novembro, a lista liderada por Domingos Martins foi reeleita. Na secção de ténis, mantém-se como presidente Miguel Dias – que começa um terceiro mandato – com Miguel Esteves como vice-presidente.

O lugar de tesoureiro passa a ser ocupado por Tomás Evaristo e o secretário da direção é Luís André. Já Isabel Dias Carvalho ocupa o lugar de vogal.

Como suplentes da lista ficam Gonçalo Santos Andrade, José Rodrigues e António Féria e entra também Pedro Valverde.

Depois da eleição, Miguel Dias considera que “foi dado um sinal importante com uma renovação de mais de metade da lista e com a criação de um novo grupo de trabalho para projetar o ténis em Almeirim nos próximos anos”. Entre os principais objetivos estão a melhoria das infraestruturas, o desenvolvimento do ténis social e o lançamento de um projeto de captação de novos atletas nas escolas do concelho.

No jantar de natal do clube, marcado para dia 6 de dezembro no restaurante O Forno, em Almeirim, para o qual estão convidados todos os atletas e famílias, alguns destes projetos serão apresentados e detalhados pela nova direção.

A Associação 20kms de Almeirim integra 16 secções autónomas numa lista que integra mais de uma centena de dirigentes desportivos.