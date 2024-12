Gala de árbitros em Almeirim dia 27

No próximo dia 27 de dezembro vai ter lugar, no cine teatro de Almeirim, a primeira gala do núcleo de árbitros da lezíria do tejo.

O evento começa às 21h e vai ter transmissão em direto na ALMEIRINENSE TV.



Nesta cerimónia vão ser entregues alguns distinções a quem mais se tem notabilizado na arbitragem.