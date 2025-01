Sete tenistas de Almeirim integram Centro de Desenvolvimento Nacional de Ténis

Sete tenistas da Associação 20kms de Almeirim integram o Centro de Desenvolvimento Nacional da Federação Portuguesa de Ténis na temporada 2024/2025, desde o escalão de Sub14 até aos Sub18.

Pedro Nuno em Sub14, Gaspar Freire e Artur Freire em Sub16 masculinos, Francisca Caetano em Sub16 femininos, José Miguel Rodrigues e André Martins em Sub18 masculinos e Joana Caetano em Sub18 femininos são os tenistas que integram este programa da Federação Portuguesa de Ténis para potenciar os melhores jogadores de cada região.

No caso dos tenistas da Associação 20kms de Almeirim, o grupo de trabalho do Centro de Desenvolvimento Nacional trabalha uma vez por semana no Clube Escola Ténis de Leiria, sob orientação do técnico Miguel Sousa. Os grupos de trabalho integram quatro a seis atletas e trabalham uma vez por semana com os melhores tenistas da região.

Para o diretor técnico da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim, José Rodrigues, a presença de sete atletas neste projeto é “um orgulho contar com todos estes atletas”, tendo em conta o caráter “inovador e de desenvolvimento” deste projeto.

O Centro de Desenvolvimento Nacional é um projeto da Federação Portuguesa de Ténis, coordenado pelo selecionador nacional, Rui Machado e que envolve as regiões do Algarve, Lisboa, Centro e Porto.

Para integrarem este grupo de trabalho, os tenistas e os pais/encarregados de educação dos atletas têm que assinar um código de conduta de compromisso e empenho para com o projeto.