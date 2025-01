Lucas Anjos ajuda Sporting B a apurar-se para os quartos da Premier League International Cup

Lucas Anjos, futebolista natural de Almeirim, ajudou a equipa B do Sporting CP a apurar-se para para os quartos de final da Premier League International Cup. A turma de Alvalade venceu, esta terça-feira, dia 7 de janeiro, o Chelsea FC por 1-2, no reduto da formação londrina, na 4.ª e última jornada da fase de grupos da competição que junta as melhores equipas inglesas a outros emblemas cotados do resto do continente europeu.

A equipa B do Sporting CP inaugurou o marcador por Flávio Gonçalves, aos cinco minutos da partida e viria a sofrer o empate logo depois aos 10 minutos. Aos 42 minutos, recolocou-se em vantagem com um golo de Gabriel Silva.

Na segunda parte, a equipa B do Sporting CP controlou bem as operações, fechou muito bem os espaços ao Chelsea FC e com categoria assegurou a vitória que lhe permite estar entre os oito melhores desta prestigiada competição internacional. Lucas Anjos entrou na partida para o lugar de Denilson Santos, aos 75 minutos.

A formação orientada por Pedro Coelho terminou o grupo com três vitórias em quatro jornadas.