“Almeirim Talks”: Ideias e inovações em debate na comunidade

No passado dia 13 de dezembro às 15h13, Almeirim foi palco de um evento inovador e inspirador – o Almeirim Talks – um evento dedicado a ideias, sonhos e projetos que transformam. Almeirim provou que não é só terra de Sopa da Pedra, mas também de boas ideias!

O “Almeirim Talks” invadiu o Cine-Teatro da cidade e deixou todos a falar, pensar e – por que não? – sonhar alto. O evento, com o Jornal O ALMEIRINENSE como promotor e a Caetano Auto como parceiro, foi criado com o objetivo de promover a troca de ideias, a partilha de experiências e o debate sobre temas relevantes para a comunidade, o evento rapidamente se tornou um marco para a agenda cultural da cidade.

Como tudo começou?

Permitam-me começar a partilhar convosco como nasceu este evento, uma vez que recentemente fui convidada a abraçar a área da Qualidade em Saúde, e gosto de estar atualizada sobre o domínio em que exerço funções.

Tudo começou com a presença no 47º Colóquio da Qualidade a 7 de novembro, onde a curiosidade e a vontade de aprender estiveram em destaque. Foi aí que surgiu a oportunidade de comprar um livro intitulado “A Felicidade é Lucrativa”, uma obra que despertou um profundo interesse sobre como o bem-estar e a motivação podem ser a chave para o sucesso, tanto a nível pessoal como profissional. Fiz um post nas redes sociais com a foto do livro e uma frase do mesmo: “As pessoas mais felizes são mais inovadoras e conseguem pôr em prática projetos de maior sucesso.” (Ricardo Costa, 2024). E, uns minutos depois, toca o meu telemóvel. Era o Valter Madureira!

Verónica, estás boa? Ouve lá, que livro é esse que compraste e onde estiveste? É mesmo isso que necessitamos para criar um evento em Almeirim antes do ano acabar.

Valter, faltam dois meses e queres criar um evento…

Temos um objetivo para cumprir e vou precisar da tua ajuda. Alinhas???

Rapidamente partilhei a experiência que vivi nesse dia no colóquio, bem como as pessoas que tinha conhecido e, ambos (eu e o Valter Madureira), ficamos malucos com a ideia de criar qualquer coisa desta índole em Almeirim.

Inspirados por esta experiência e movidos por uma inquietação contagiante, decidimos que era tempo de organizar um evento que colocasse o concelho de Almeirim no mapa das grandes ideias e das mentes empreendedoras. Os nossos empresários precisavam de algo fora da caixa! Estivemos mais de 1h30 ao telefone a tentar alinhar ideias e desenhar os passos do evento. Não sabíamos como iria ser e se conseguíamos em tão pouco tempo organizar este evento, mas fomos com tudo e arriscamos. E, agora, deixem que vos diga, ainda bem que arriscamos!

Imagine dois amigos a pensar: “E se criássemos um evento para pôr Almeirim no mapa da inspiração?” Foi assim, entre conversas e muita vontade de fazer a diferença, que nasceu o Almeirim Talks. A ideia? Trazer especialistas, inovadores e pessoas apaixonadas pelas suas áreas para partilhar histórias e mostrar que, com criatividade e determinação, até o impossível parece fácil.

A Talks, um espaço para a partilha de histórias que inspiram, para a troca de ideias inovadoras e para a construção de um futuro melhor; em que se acreditava no poder da comunicação para unir a comunidade e fomentar a criatividade. “Queríamos criar um espaço onde as pessoas pudessem aprender, questionar e, acima de tudo, partilhar. Almeirim tem um potencial imenso, e quisemos mostrar isso ao mundo”, explicou um dos organizadores.

Preparativos ao estilo de Almeirim

Preparar este evento não foi brincadeira! Desde a escolha dos oradores – cada um com histórias que arrancam suspiros e gargalhadas – até à decoração do espaço, tudo foi pensado para que o público se sentisse em casa… mas com um toque de espetáculo!

A organização do evento começou apenas 1 mês e meio antes, com uma equipa dedicada a garantir que tudo fosse planeado ao detalhe:

– Desde a escolha dos oradores – especialistas nacionais nas áreas de inovação, empreendedorismo, sustentabilidade, felicidade, liderança;

– As cores dos flyers em amarelo e vermelho – são escolhas poderosas na divulgação de um evento de empreendedorismo e, quando combinadas, podem criar um design atraente e dinâmico evocando emoções positivas e motivacionais causando impacto no público;

– Publicações regulares, sempre tendo em conta a divulgação da data, hora das credenciais e início do evento em prol do número 13 – utilizado de forma simbólica para reforçar mensagens de transformação e resiliência em eventos de empreendedorismo;

– Apoios ao evento que permitissem uma degustação e momento de socialização após o evento no espaço circundante – braseiras para colmatar o frio, tenda se chovesse, plantas e passadeira vermelha, até o vinho quente não faltou!

Até à logística do espaço, cada passo foi pensado para proporcionar uma experiência única aos participantes.

No dia, o palco estava impecável, com luzes, som perfeito e aquele ambiente que mistura profissionalismo com a descontração típica da nossa cidade.

O grande dia

Se havia dúvidas de que ia ser um sucesso, bastava olhar para a fila à porta. A sala ficou cheia num instante e, a partir do primeiro minuto, o público ficou colado às cadeiras (mas não de tédio!). As palestras foram um misto de motivação, risos e até alguns “ahá!” que só se ouvem quando alguém descobre algo brilhante.

Os temas? De tudo um pouco: tecnologia, sustentabilidade, criatividade e até como transformar ideias malucas em projetos de sucesso. Tudo com muito humor e energia!

Um evento que superou expectativas

Com lotação esgotada, o Almeirim Talks reuniu mais de duas centenas de participantes, entre residentes da região e visitantes de outros pontos do país em menos de três semanas. Os oradores captaram a atenção da audiência com apresentações envolventes, que abordaram desde as oportunidades no mundo digital até a importância de valorizar os recursos locais.

No final de cada palestra, houve momentos de interação com o público, onde os participantes fizeram perguntas e partilharam ideias, o que contribuiu para o ambiente participativo e descontraído.

A Talks foi o momento alto do evento, onde as questões e partilhas entre os participantes e os oradores surgiram de forma natural e fluentemente. Muitas ainda ficaram por fazer, mas havia um todo um timing a cumprir, e às 17h26m foi encerrado o evento.

E ainda houve tempo para trocar ideias no “Páteo do Cine” com castanhas assadas servidas pela Hortofitas e um lanche promovido pela Padaria Fazendense que deliciou toda a gente.

A opinião de quem lá esteve

As reações não podiam ter sido mais positivas. Muitos dos participantes destacaram a qualidade do evento e a importância de iniciativas como esta para dinamizar a cidade. “Foi uma experiência incrível. Saio daqui inspirada e cheia de novas ideias”, comentou uma residente de Almeirim.

Os aplausos foram altos e as reações? Espetaculares! “Adorei! Parece que levaram a TED Talks e deram-lhe um toque almeirinense”, brincou um dos participantes. Outro foi mais direto: “Saio daqui com a cabeça cheia de ideias. Só espero não adormecer a pensar em tudo!”

Este evento demonstrou que, quando a comunidade se une em torno de um propósito, é possível criar momentos memoráveis e impactantes para todos.

O futuro promete

Os organizadores já confirmaram que o Almeirim Talks veio para ficar e terá nova edição! A primeira edição superou todas as expectativas, é quase certo que a próxima será ainda maior e mais divertida, prometendo trazer ainda mais inovação e inspiração.

Fica o convite e, já sabe, a próxima vez que o Almeirim Talks acontecer, reserve o dia 13 de março de 2025. Afinal, quando as ideias, a inspiração e um bom público se juntam, a magia acontece!

Verónica Fonseca, Enfermeira na área da Qualidade em Saúde, Hospital CUF Descobertas