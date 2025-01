“A Mafalda é única”

Voz da Alma é um novo projeto que nasce em Almeirim.

Filipe Costa, pianista e maestro, professor no Conservatório de Música de Santarém e na Escola de Música FazCorus de Fazendas de Almeirim, natural de Capinha, uma freguesia do concelho do Fundão. Músico que já abraçou projetos de grande relevância no mundo da música e músico com muita experiência em produção de espetáculos e Maestro que por várias vezes foi agraciado com prémios de mérito pelo seu profissionalismo.

“A Voz da Alma é um projeto que foi surgindo ao longo deste ano letivo.A Mafalda é minha aluna de canto e piano e ao longo das aulas de canto a Mafalda surpreendeu -me muito pela sua capacidade de de pegar numa canção e interpreta-la de uma forma genuína e transformar um tema numa forma sublime como se a canção tivesse sido composta para ela.Tivemos casos de pegarmos em canções,por exemplo,do Paulo Carvalho e o piano estar estar a acompanhar de uma forma mais jazzística e a voz doce mas poderosa da Mafalda a passar pelo pop,jazz e fado. Está nossa cumplicidade foi aumentando ao longo das aulas e lancei o desafio á Mafalda Portelada de avançarmos com este projeto”, começou por explicar Filipe Costa ao Jornal O ALMEIRINENSE.

O nome A Voz da Alma surgiu de uma forma muito simples: “A Mafalda canta de uma forma tão intensa onde os poemas são cantados de uma forma tão sentidos que toca no coração e na alma de quem a ouve.”

Nesta fase, o projeto está a ser divulgado a nível nacional pelas rádios, jornais nacionais e regionais e televisão . Todas as empresas de agenciamento de espetáculos e empresários, câmaras municipais, cineteatros estão também a receber a informação deste projeto. “Felizmente a aceitação está a ser muito boa pelo feedback que me tem chegado”, conta com arde orgulho.

O maestro detalha ainda que “as características que distinguem a Mafalda é a sua forma genuína de cantar. Tem uma capacidade vocal enorme da qual foi realçada no the voice kids onde ela participou. Ninguém ficou indiferente à sua voz, com uma tissitura enorme, uma afinação perfeita, nunca forma mais simples…A Mafalda é única!”

Filipe Costa confia ainda num futuro muito risonho para a jovem cantora. “A Mafalda pode chegar muito longe no mundo da música. O talento está todo lá.A forma como ela se entrega, sua dedicação a busca de querer fazer mais e melhor, a humildade são características muito importantes para quem quer navegar no mundo da música.”

Neste momento para 2025, Filipe Costa e Mafalda querem mostrar nos concertos que duas gerações diferentes unidos pela linguagem universal que é a música podem fazer com um simples piano e uma voz maravilhosa. “Façam vibrar o público de emoções fortes e que o concerto não esteja apenas a acontecer só no palco mas também em todo o público que assiste e passem também a fazer parte do concerto. Posso também adiantar que de certo alguns concertos terão a participação de mais músicos”, conclui.

Mafalda Portelada é uma jovem fadista de 12 anos, natural de Alpiarça, cuja paixão pelo fado começou cedo e se reflete na sua interpretação emotiva e autêntica. Em 2022, destacou-se ao participar no The Voice Kids Portugal, conquistando o público com sua voz marcante e presença cativante.

Desde então, tem sido uma presença regular nos eventos a nível nacional, tendo encantado plateias em Chamusca, Alpiarça e Mação nos anos de 2023 e 2024. Além disso, integra o Coro das Fazendas de Almeirim, mostrando sua versatilidade e dedicação à música. Com um pé na tradição e outro na inovação, Mafalda é uma promessa do fado que continua a emocionar e inspirar.