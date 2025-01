Agrupamento de Escolas de Almeirim assinala 80 anos do fim da II Guerra Mundial

O Agrupamento de Escolas de Almeirim (AEA) está a assinalar os 80 anos do fim da II Guerra Mundial, um dos conflitos mais devastadores da História, com várias iniciativas dirigidas aos alunos do 3º ciclo e ensino secundário, ao longo da semana.

O AEA refere que 80 anos depois do acontecimento “este é o momento para refletirmos sobre a necessidade de construir uma sociedade mais justa, onde os erros do passado não se repitam. E é esta reflexão que vamos fazer na próxima semana no AEA”.

Na manhã de hoje, os alunos puderam assistir à dramatização “Libertação do Campo de Concentração de Auschwitz”, com leitura e encenação de extratos do ‘Diário de Anne Frank’, ‘O Rapaz de Pijama às Riscas’ e ‘O Tatuador de Auschwitz’. Os jovens contaram com testemunhos, mural da paz, ‘Árvore de David’ e um momento musical.

De 27 a 31 de janeiro, os átrios e a biblioteca da Escola Febo Moniz recebem uma mostra de fotografias, maquetes, desenhos, instalações, documentos e trabalhos, assim como o Espaço da Cultura e Religião Judaica.

Na terça-feira, dia 28 de janeiro, os alunos do 9º ano deslocam-se ao Cine Teatro de Almeirim, para assistir ao filme ‘A Vida é Bela’ de Roberto Benigni.

Na quarta-feira, dia 29 de janeiro é a vez dos alunos do ensino secundário assistiram ao filme ‘A Lista de Schindler’, de Steven Spilberg, no IVV.

O dia 27 de janeiro foi escolhido pela ONU como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, em homenagem a todos aqueles que sofreram e morreram sob o regime nazi. A data lembra as atrocidades que ocorrem para evitar que algo semelhante aconteça no futuro.

A libertação de Auschwitz revelou ao mundo a magnitude da brutalidade nazi e marcou um momento decisivo na compreensão histórica do Holocausto. Hoje, Auschwitz é um museu e um memorial, visitado por milhões de pessoas anualmente, como um símbolo de resistência à intolerância e ao ódio.