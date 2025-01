Atletismo: 20 kms soma títulos

No passado fim de semana na pista do Complexo Desportivo de Almeirim e na Nave Desportiva de Alpiarça realizou-se o Campeonato Distrital Sub-18 em Pista Curta com a conquista de vários títulos para os 20 kms de Almeirim.



No Complexo de Almeirim realizaram-se as provas longas e na Nave de Alpiarça todas as disciplinas técnicas. Nestes campeonatos estiveram presentes cento e quarenta atletas em representação de dezanove clubes filiados.

Colectivamente venceu em femininos o Tomar Athetics e em masculinos a A20Km de Almeirim



Os campeões regionais foram

300 M Fem. Elizaveta Shuyvan A20Km Almeirim 44.45

300 M Masc. Guilherme Mendes A20Km Almeirim 40.12

Vara Masc. Tomás Cavaleiro A20Km Almeirim 2.10

Comprimento Masc. Sebastião Manuel A20Km Almeirim 5.90

Altura Masc. Guilherme Mendes A20Km Almeirim 1.86

Peso Masc. Rafael Neves A20Km Almeirim 11.44

Triplo Masc. Sebastião Manuel A20Km Almeirim 12.49

No próximo fim de semana na Nave Desportiva de Alpiarça realizam-se os Campeonatos de Santarém em Pista Curta