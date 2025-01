Patrícia Santos, Chairwoman da Zome, na 2ª Edição do Almeirim Talks

Se transformar dúvidas em decisões e ideias em impacto fosse uma arte, ela seria uma verdadeira mestre, Patrícia Santos a primeira oradora confirmada para dia 13 de Março, na 2ª Edição do Almeirim Talks.

Mãe de duas filhas incríveis e casada há 24 anos — ou, como prefere descrever, um percurso de resiliência, amor e negociações diárias de alto nível — esta mulher é uma força da natureza no mundo dos negócios.

Especialista em criar “tempestades” (no melhor dos sentidos!) e apaixonada por relações sólidas, é Chairwoman da Zome e coautora do livro Influence & Impact, escrito em parceria com Chris Voss, um dos maiores especialistas em negociação do mundo. O que move esta eterna inquieta? Desafios. Se alguém ousa dizer que algo é impossível, para ela é um convite a arriscar.

Com o mantra “Unite to Ignite”, a sua missão é clara: mudar vidas, juntos. Seja através de grandes ideias, conversas que transformam mentalidades ou projectos que criam impacto, a sua energia é inesgotável. Uma conversa com ela promete mais do que inspiração: oferece confiança, um plano para alcançar o impossível e, claro, um sorriso.

2ª Edição do Almeirim Talks: Um Novo Capítulo Está a Chegar

E, como o impacto nunca pára, o próximo grande momento está já à vista. A 2ª Edição do Almeirim Talks realiza-se no dia 13 de março, às 14h13, prometendo mais uma tarde de partilha e transformação. O evento contará com três oradores e um convidado especial surpresa, que representará uma empresa local.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas! Não perca esta oportunidade de revolucionar o seu potencial. Garanta o seu lugar na 2ª Edição do Almeirim Talks através do link: Inscreva-se aqui.

Não deixe para amanhã. Participe neste evento inspirador e saia com novas perspectivas, ferramentas para transformar o impossível e, claro, muita energia para criar impacto!