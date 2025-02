GNR apanha ladrão de carro

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Alpiarça, no dia 1 de fevereiro, deteve em flagrante um homem de 47 anos por furto de veículo, no concelho de Alpiarça.

No seguimento de uma denúncia de furto de um veículo, ocorrido no referido concelho, os militares da Guarda levaram a cabo diligências policiais que permitiram localizar e intersetar o suspeito. No seguimento da ação, foi realizada uma revista de segurança ao suspeito e uma busca à viatura, que culminou na sua detenção em flagrante.

O veículo foi recuperado e restituído ao legítimo proprietário.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim.

Esta ação contou com o reforço do Posto Territorial de Almeirim e do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém.