E-Redes inaugura subestação elétrica em Alpiarça que fornece energia a 3 mil clientes e 30 empresas da região

A E-Redes inaugurou na manhã desta terça-feira, dia 11 de fevereiro, uma nova subestação elétrica na Zona Industrial de Alpiarça, num investimento de 3,5 milhões de euros.

A infraestrutura que tem uma potência instalada inicial de 20 Megavolt-Amperes, vai servir mais de três mil clientes residenciais e cerca de 30 clientes empresariais nos concelhos de Almeirim e Alpiarça.

Sónia Sanfona, presidente da Câmara Municipal de Alpiarça, refere que este tipo de investimento traz coesão aos territórios de baixa densidade.

“Este equipamento vem melhorar a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica às nossas casas, às nossas empresas e, portanto, seguramente que vai ter um impacto enorme na nossa economia”, afirmou.

A autarca sublinha, ainda, que o novo equipamento torna o parque industrial local “mais interessante” para empresas que queiram instalar-se na região, contribuindo para a fixação de novos investimentos.

O investimento da E-Redes dividiu-se na construção da nova subestação, com um custo de 2,5 milhões de euros, e o reforço das linhas de Alta e Média Tensão, com um custo de 1 milhão de euros.

José Ferrari Carreto, presidente do Conselho de Administração da E-Redes, destaca que este equipamento representa um “investimento muito importante”, que permitirá “uma melhor qualidade de serviço e maior capacidade de fornecer eletricidade a consumidores” empresariais e residenciais. O presidente disse que a nova subestação, dotada “de tecnologia avançada”, vai acabar com as falhas de energia frequentes na região.

Na inauguração da nova infraestrutura contou ainda com a presença do presidente executivo do Conselho de Administração da EDP, Miguel Stilwell d’Andrade.