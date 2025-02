Tejo a Copo mostra vinhos da região a 8 de março e 11 de outubro

A mostra de vinhos Tejo a Copo já tem datas para este ano e mantêm-se as duas edições e localizações de 2024. Assim, no sábado, dia 08 de março, é a vez de acontecer em Santarém, já em Tomar, o evento tem lugar a 11 de outubro. Nos dois casos, com portas abertas das 15h00 às 20h30. Promovido pela Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo e a caminho da sétima edição, é já um marco da capital de distrito, tendo sido uma estreia de sucesso na cidade templária. O Tejo a Copo conta assim com o apoio dos dois municípios e de entidades como Borrego Leonor & Irmão S.A, CA Seguros e Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, na edição de Santarém. Em jeito de spin-off do Tejo a Copo, a CVR Tejo tem já na agenda um evento em Lisboa: Tejo n’A Praça, a 10 de maio.

O Tejo a Copo em Santarém volta a ter palco no emblemático edifício do Convento de São Francisco. A edição deste ano volta soma mais dois produtores. Dos 28 agentes económicos presentes, quatro são em estreia absoluta: Adega Casal Martins, Adega da Gaveta, Adega de Almeirim, Adega do Cartaxo, Casa Cadaval, Casa Paciência, Casal da Coelheira, Casal das Freiras, Condado Portucalense (estreia), Escaravelho Wines, Falua, Fiuza, Lindeborg Wines (estreia), Ode Winery, Quinta da Alorna, Quinta da Atela, Quinta da Badula, Quinta da Lagoalva, Quinta da Lapa, Quinta da Ribeirinha, Quinta do Casal Branco, Quinta do Casal Monteiro, Quinta do Sampayo, Quinta dos Penegrais (estreia), Rui Reguinga (estreia), Santos & Seixo, SIVAC e Zé da Leonor.

A garantia é a de sempre, com bons vinhos, boa disposição e literacia sobre os vinhos desta que é uma região em afirmação. Para além da prova livre, feita, em exclusivo com copo do evento, há as habituais provas comentadas pelo sommelier e embaixador dos Vinhos do Tejo Rodolfo Tristão. Voltaremos a dar a conhecer e provar o que há de novo no que tocam as castas rainhas da região – Fernão Pires e Castelão. Com dinamismo e produtores apostados em fazer diferente, vai haver uma prova dedicada a estilos contemporâneos, onde os protagonistas vão ser vinhos com vinificações mais disruptivas, como pet nat, orange wine, curtimenta, ânfora…, sempre com certificação e selos de garantia de qualidade DOC do Tejo e IG Tejo.

O Tejo a Copo 2025 mantém a lógica introduzida no ano passado, com horário alargado e a manhã a ser de acesso exclusivo a profissionais do setor. Entre as 11h00 e as 13h00, o Convento de São Francisco vai estar reservado a produtores de vinho da região, a representantes de restaurantes, garrafeiras, lojas de vinhos e media. Neste horário, a entrada é feita mediante acreditação, conseguida por convite; pedido de inscrição, feita até dia 03 de março, para o e-mail rota@vinhosdotejo.pt; ou apresentação de comprovativo profissional à chegada do evento. Entre as 15h00 e as 20h30 as portas abrem-se ao público. A entrada no Tejo a Copo 2025 é livre, mas o acesso à degustação dos vinhos implica a compra do copo do evento, no valor de €7,50.

O investimento em Vinhos do Tejo vai poder também ser feito através da compra de vinhos na “loja” do Tejo a Copo. Assegurada pela Rota dos Vinhos do Tejo, vai ter dois vinhos de cada produtor, à venda por preços especiais e portes de envio gratuitos, quando para Portugal Continental e na compra de 6 ou mais garrafas. Os petiscos vão estar a cargo do chefe Rui Lima Santos, proprietário do Deselegante, restaurante que abriu em 2024 em Santarém. A animação musical também está garantida, com a atuação da banda The Singles e o DJ Fernandinho, ao vivo.