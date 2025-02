Alpiarça lidera projeto europeu para restaurar e proteger turfeiras

A Câmara Municipal de Alpiarça foi escolhida para liderar o projeto europeu “Políticas Ambiciosas para a Restauração, Conservação e Gestão Sustentável das Turfeiras na Europa” (PEAT-EU), com o arranque oficial, no dia 1 de maio de 2025, e decorrerá durante os próximos 4 anos. Uma iniciativa inovadora que pretende desenvolver um plano de co-gestão para o Paul da Goucha, a mais recente Reserva Natural Local designada pela autarquia. O principal objetivo deste projeto é garantir a sustentabilidade deste ecossistema vital, promovendo a sua conservação e recuperação com o apoio e a experiência de parceiros internacionais com conhecimento profundo do modo de gestão destes habitats.

Parceria com o Instituto Politécnico de Santarém

O projeto PEAT-EU conta com a colaboração do Instituto Politécnico de Santarém (IPSant) e da Escola Superior Agrária, parceiros-chave deste projeto, que trazem o conhecimento técnico e científico para o desenvolvimento e implementação do plano de gestão do Paul da Goucha. O envolvimento do IPSant fortalece a vertente académica da iniciativa, assegurando que as ações sejam baseadas em evidência científica e nas melhores práticas de gestão ambiental.

Turfeiras: uma solução natural para a crise climática

As turfeiras desempenham um papel essencial na mitigação das alterações climáticas e na preservação da biodiversidade. Apesar de cobrirem apenas 3% da superfície da Terra, armazenam duas vezes mais carbono do que todas as florestas do mundo juntas. Além disso, são responsáveis por fornecer, ações essenciais ao meio ambiente, como:

· Regulação climática e armazenamento de carbono;

· Prevenção de inundações e retenção de água;

· Fornecimento de água potável;

· Preservação da biodiversidade.

Contudo, as políticas agrícolas e climáticas da União Europeia têm historicamente ignorado a importância das turfeiras, resultando na sua degradação e drenagem em larga escala. Atualmente, mais de 50% das turfeiras da Europa estão degradadas, emitindo cerca de 230 milhões de toneladas de CO₂ por ano — um valor equivalente às emissões de 135 milhões de automóveis. Para reverter esta tendência, torna-se urgente ampliar os esforços de restauração e gestão sustentável das turfeiras em toda a União Europeia (EU), com o desenvolvimento de políticas robustas e financiamento adequado.

Objetivos do projeto PEAT-EU

O PEAT-EU foi criado para acelerar o desenvolvimento de instrumentos políticos inovadores, que promovam a gestão sustentável, a conservação e o restauro das turfeiras. Entre os seus principais objetivos destacam-se:

· Melhorar as políticas existentes com base em dados científicos e soluções sustentáveis;

· Criar estruturas políticas que garantam financiamento sustentável e promovam a sensibilização pública;

· Estabelecer ligações com iniciativas internacionais para ampliar o impacto das ações na EU;

· Desenvolver uma matriz de políticas replicável que possa ser implementada em diferentes regiões da Europa.

Uma rede europeia para a sustentabilidade

O projeto PEAT-EU é composto por uma parceria multinível e multirregional, que reúne entidades e instituições dedicadas à recuperação e proteção das turfeiras. Entre os principais parceiros, destaca-se o Instituto Politécnico de Santarém (Portugal), que terá um papel central no desenvolvimento e implementação de políticas eficazes.

Além do IPSant, fazem parte do consórcio:

· ONG Natuurpunt (Bélgica)

· Ministério do Turismo, Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento da Região Norte (Montenegro)

· Gabinete de Desenvolvimento Regional, Região de Weser e Ems (Alemanha)

· Cidade de Mechelen (Bélgica)

· Colaboração Odense Fjord (Dinamarca)

· Programa Danúbio-Cárpatos (Ucrânia)

· Administração das Áreas Menores Protegidas da Lituânia (Lituânia)

O projeto prevê a criação de uma rede de cooperação entre autoridades públicas, investigadores e comunidades locais, promovendo ações concretas para restaurar e reverter as turfeiras degradadas e garantir a sua proteção a longo prazo.

Com esta liderança, Alpiarça assume um papel de destaque no combate às alterações climáticas e na preservação dos ecossistemas naturais, consolidando-se como um exemplo de inovação e sustentabilidade a nível europeu.