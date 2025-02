GNR faz cinco detidos e apreende ouro e armas em operação que passou pelo acampamento de Almeirim

A GNR deteve desmantelou uma rede dedicada aos crimes de roubos e furtos e deteve cinco indivíduos, com idades compreendidas entre os 20 e os 42 anos, no passado dia 20 de fevereiro, nos concelhos de Almeirim e Benavente. Uma das operações realizadas pela GNR passou pelo acampamento junto ao campo da feira de Almeirim, como noticiou O Almeirinense em primeira mão.

Segundo relata o Comando Territorial de Santarém em comunicado, as detenções e apreensões foram realizadas após “uma investigação que decorria há dois meses, por roubos e furtos ocorridos no distrito de Santarém”. A GNR refere ainda que localizou os suspeitos” e realizou duas buscas domiciliárias, das quais resultaram “na detenção dos cinco suspeitos: dois por mandado de detenção, dois por posse ilegal de arma e um sobre o qual recaía um mandado de detenção para cumprimento de sete anos de pena de prisão”.

No decorrer da operação a GNR apreendeu três armas de fogo, cinco anéis, uma bolsa, sete brincos, seis fios de ouro, 19 pendentes, nove pulseiras, três relógios, dois veículos, documentação relativa à venda de objetos furtados. Para além destas apreensões, a Guarda recuperou e apreendeu outros artigos em ouro furtados, no valor estimado de 12 500 euros.

“Foram ainda elaborados seis autos de contraordenação, quatro referentes a canídeos, dois por falta de registo no Sistema de Identificação de Animais de Companhia (SIAC) e dois por falta de vacinação obrigatória. Foi ainda elaborado um auto por falta de Documento de Identificação de Equídeo e outro por incumprimento na gestão de resíduos”, revela a mesma fonte.

Os quatro detidos, com antecedentes criminais, foram constituídos arguidos e presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Santarém. Um dos suspeitos foi conduzido ao Estabelecimento Prisional do Montijo.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Almeirim, do Núcleo Investigação Criminal (NIC) de Coruche, do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém, das estruturas do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente e de Investigação Criminal de Santarém, e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).