Fazendense vence e consolida 3ª lugar no campeonato

A Associação Desportiva Fazendense venceu o Alcanenense, em casa, e consolidou o terceiro lugar no campeonato da primeira divisão distrital de futebol, numa partida a contar para a 20ª jornada da competição. Na 2ª divisão, Benfica do Ribatejo, União de Almeirim e Paço dos Negros foram derrotados.

O Fazendense venceu por dois golos a zero, com um golo em cada parte do jogo. Marco Pires marcou aos 25 minutos e Rodrigo Neves aos 70. Os charnecos somam 45 pontos, a cinco do Samora Correia e a 12 do líder Ferreira do Zêzere.

Na segunda divisão, o Benfica do Ribatejo foi novamente goleado pelo Moçarriense, em casa, por 0-7. O União de Almeirim perdeu por 2-0 no terreno do Marinhais. O Paço dos Negros sofreu uma derrota por 2-1 na deslocação ao Forense.

O União de Almeirim é 7º classificado com 21 pontos, o Paço dos Negros é 10º com cinco pontos e o Benfica do Ribatejo segue logo atrás com os mesmos cinco pontos.