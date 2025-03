Almeirim recebe as XIII Olimpíadas Nacionais de Filosofia

A cidade de Almeirim recebe, nos dias 21 e 22 de março, as XIII Olimpíadas Nacionais de Filosofia (ONF), um evento reune alunos e professores de todo o país para debater e refletir sobre temas filosóficos. A iniciativa é organizada pelo Agrupamento de Escolas de Almeirim e Escola Secundária Marquesa de Alorna, e conta com o apoio Câmara Municipal de Almeirim e de diversas entidades parceiras.

O programa das ONF é diverso com atividades para alunos e professsores. O primeiro dia, sexta-feira, 21 de março, inicia-se com a receção e credenciação dos participantes na Escola Secundária Febo Moniz. Após o almoço, a sessão de abertura decorrerá no Cine Teatro de Almeirim. Para os alunos, o grande desafio será a prova filosófica, que decorrerá ao longo da tarde, enquanto os professores participam numa palestra conduzida por André Santos, da FCSH-UNL, intitulada “O que é pensar filosoficamente a política?”. Há ainda um um workshop de avaliação das Olimpíadas. O dia termina com um momento de animação para os alunos e a avaliação das provas pelos docentes. O jantar será oferecido pela Câmara Municipal de Almeirim, no IVV.

No sábado, 22 de março, a jornada começa com uma comunicação de David Erlich, intitulada “Pensar com calma numa Era de pressas”. Durante a manhã, os alunos têm atividades lúdicas e pedagógicas, enquanto os professores prosseguem com a avaliação das provas. Após o almoço, os alunos vão participar num Pedipaper pela cidade, ao passo que os professores efetuam um passeio e uma prova de vinhos na Quinta da Alorna.

O evento culminará com a cerimónia de encerramento no Cine Teatro de Almeirim, momento em que serão anunciados os vencedores desta edição das Olimpíadas.

As XIII Olimpíadas Nacionais de Filosofia são o maior evento de Filosofia destinado aos alunos do ensino secundário em Portugal. Para além de ser uma competição, uma vez que irão apurar os representantes de Portugal nas Olimpíadas Internacionais de Filosofia, proporcionam excelentes momentos de partilha, reflexão e discussão de temas da atualidade, apresentando-se como um contributo muito válido na construção do pensamento crítico dos alunos.