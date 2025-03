Domingos Martins é o Profissional do Ano para o Rotary Club de Almeirim

O Rotary Club de Almeirim promove no próximo dia 4 de Abril, as cerimónias de atribuição do galardão Profissional do Ano de 2025. O programa terá início às 19h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Almeirim, com uma Sessão Solene a que se seguirá um Jantar Festivo, pelas 20 horas, na Quinta da Feteira. A primeira parte é de entrada é livre e a segunda sujeita a inscrição prévia.

A escolha recaiu este ano numa figura de reconhecido prestígio e uma vasta atividade local, Domingos Martins, presidente da Associação 20kms de Almeirim. Pretende-se, no ano em que completa 25 anos ao serviço da associação que actualmente dirige, homenagear e reconhecer as qualidades profissionais, humanas, de liderança, éticas e de trabalho em prol da comunidade, além do seu vasto historial de serviço à comunidade, que fazem dele um exemplo a seguir e, como tal, merecedor deste justo reconhecimento.

Lembrando sempre a sua missão de servir o próximo, difundir altos padrões éticos e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial através da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários, desde a sua fundação, em 2003, que o Rotary Club de Almeirim promove anualmente a distinção de uma personalidade local que se tenha destacado pelo seu percurso profissional, capacidade de liderança, perfil ético e responsabilidade social, pelo que esta homenagem ao Profissional do Ano tem um simbolismo especial para o conjunto do movimento rotário.

Homenagear um dirigente associativo, para mais de uma das mais ativas e destacadas coletividades almeirinenses, que ao longo de décadas tem prestado inegáveis serviços à comunidade é uma boa forma de apoiar e incentivar quem partilhe tais vivências e mostrar aos jovens uma via para a construção do seu futuro.