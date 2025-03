Cavalo Branco leva a palco a almeirinense Rita Figueiredo

A almeirinense Rita de Cássia Figueiredo estreia-se no teatro com peça Cavalo Branco, em cena no Cine Teatro de Almeirim, no próximo dia 21 de março, pelas 21h30.

Aos 21 anos , Rita é estudante de mestrado em Design na Universidade de Aveiro, pertence ao Agrupamento de Escuteiros de Almeirim e, como atleta federada, fez parte da equipa que representou Almeirim nos Nacionais de natação artística. Foi um convite para integrar este projecto universitário de Helder Brandão Antunes, artista e antigo estudante da Universidade de Aveiro, que transformou Rita em Elisa, a criada do Hotel Sá Nogueira.

Com texto original de Helder Brandão Antunes, Cavalo Branco é uma comédia em dois atos que já vai na sua 17ª representação. A estreia teve lugar a 12 de abril de 2024 em Arouca e desde aí tem percorrido o país de Norte a Sul e Ilhas. Um projeto que envolve alunos de Design da Universidade de Aveiro e que tem sido um êxito nos palcos por onde tem passado.

Uma luta entre o Bem e o Mal, o Cavalo e o Touro que se defrontam no Hotel Sá Nogueira para tentar “apagar” 25 anos de rivalidades mas, claro está, sem nenhum querer ficar a perder! Uma história cheia de peripécias em que o amor tem de fazer uma escolha.

Do elenco, Francisco Cardoso no papel de famoso Cavalo Branco, Rodrigo Gamelas é o Touro Negro, Júlia Assunção é Júlia, a proprietária de Hotel, André Graça no papel de Pietro de Luca Martino, Inês Ribeiro, é Melanie, Daniel Caetano, no papel de Cristiano da Gama e claro está, Rita de Cássia Figueiredoo no papel de Elisa, uma criada muito especial e sempre atenta a todos os movimentos no hotel.

A oportunidade de ver nos palcos uma almeirinense! Bilhetes à venda na Tesouraria da Câmara Municipal de Almeirim.