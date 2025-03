Crianças do concelho ajudam a replantar eucaliptos no Circuito de Manutenção de Almeirim

As crianças dos jardins de infância e da escolas primárias do concelho de Almeirim deram início à replantação de eucaliptos no Circuito de Manutenção, entre os dias 17 e 21 de março, no âmbito do Dia da Árvore e da Floresta.

O espaço está a ser alvo de uma requalificação por fases, que começou em maio de 2024. Inicialmente foram removidas os eucaliptos que estavam em perigo, alguns deles já com mais de 80 anos. Após essa fase, foi aumentado o espaço em cerca de um hectare, colocado um novo piso, nova iluminação e também rega gota a gota para acelerar o crescimento das árvores.

Atualmente, estão a ser plantados eucaliptos de várias espécies e tonalidades, que vão permitir um ambiente fresco aos utilizadores do espaço.

A Câmara Municipal de Almeirim pediu aos jardins de infância e escolas públicas e das IPSS’s para que as crianças ajudassem nesta replantação, ao longo desta semana, assinalando assim o o Dia da Árvore e da Floresta, que se comemora a 21 de março.

O Circuito de Manutenção está integrado no Parque Zona Norte e foi concebido para a prática de exercício ou para momentos de lazer ao ar livre.