CAJ Raposa inicia época de Downhill com pódio em prova internacional

A atleta Gabriela Neves, do Clube Aventura Juvenil (CAJ) da Raposa, alcançou o primeiro lugar em sub15 no Downhill Internacional C1 Serra da Estrela, uma prova a contar para a Taça de Portugal, que decorreu nos dias 15 e 16 de março, em Seia.

Cinco atletas do CAJ estiveram presentes nesta prova que contou com mais de 350 participantes, incluindo alguns dos melhores atletas do mundo.

O destaque da equipa vai naturalmente para Gabriela Neves, que na sua primeira participação nesta exigente disciplina do ciclismo, conquistou o 1º lugar na categoria Sub15. Em elites, João Florentino foi 63º; em Sub 19, Rodrigo Pereira foi 29º; em Master 30, Ricardo Brasileiro foi 11º e em Sub 13, Pedro Estêvão foi 12º.

O CAJ Raposa alcançou ainda a 23ª posição coletivamente.