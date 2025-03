Canoagem no rio Tejo anima a região com seis etapas entre Golegã e Azambuja

O projeto MAIS Lezíria 2025 regressa este ano ao rio Tejo e à sua paisagem natural única. Ao longo de seis etapas, os participantes vão poder descobrir o rio em passeios de canoa, entre a Golegã e Azambuja.

A primeira etapa acontece já no dia 13 de abril, entre a Golegã (São Caetano) e a Chamusca (Porto das Mulheres), com grau de dificuldade média.

As próximas etapas realizam-se nas seguintes datas: 11 de maio: Chamusca – Alpiarça; 25 de maio: Alpiarça – Santarém; 8 de junho: Santarém – Cartaxo (Valada); 22 de junho: Cartaxo (Valada) – Salvaterra de Magos; 13 de julho: Benavente – Azambuja (com dificuldade alta).

As inscrições para a primeira etapa já estão abertas e podem ser feitas no site www.cimlt.eu. A participação e o transporte são gratuitos, limitados a 80 participantes com idade mínima de 12 anos. O transporte para a Etapa 1 sai às 8h30, do Porto das Mulheres, na Chamusca.