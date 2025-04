GNR cria projeto e promove encontro com militares e civis na reforma

O Comando Territorial de Santarém promoveu um conjunto de atividades com os militares da Guarda na reforma e na reserva fora da efetividade de serviço, Guardas Florestais e civis que prestaram serviço na Guarda Nacional Republicana, no passado dia 1 de abril, em Abrantes.

A iniciativa insere-se no projeto “GuardaR os Nossos”, criado pelo Comando Territorial de Santarém com o objetivo de reconhecer o valor e manter o vínculo institucional com os antigos elementos da GNR, permitindo que continuem próximos dos valores que defenderam ao longo da sua carreira profissional.

O projeto visa ainda fomentar a participação destes elementos em atividades de cariz social, nomeadamente como guias em visitas a instituições, e permitir uma identificação mais próxima de situações de carência social, promovendo uma posterior intervenção em parceria com os mecanismos de ação social locais.

Na jornada do dia 1 de abril, cerca de 50 antigos militares e civis marcaram presença no Destacamento Territorial de Abrantes, onde participaram numa cerimónia militar, visitaram as instalações do quartel e assistiram a uma demonstração de meios da GNR. O evento terminou com um momento de convívio e partilha, onde não faltaram memórias, histórias e trocas de experiências entre gerações.