Chamusca assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com a Rota das Igrejas

O Município da Chamusca, em parceria com a Patrimonium – Gestão e Valorização do Património Cultural, promove no próximo dia 19 de abril um programa comemorativo do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (que se celebra 18 de abril), este ano com o relançamento da Rota das Igrejas.

A iniciativa visa destacar a importância do património religioso enquanto elemento identitário e de valorização cultural e turística do território chamusquense. O programa tem início às 10h00, com a abertura de sete igrejas e ermidas da vila da Chamusca, que estarão acessíveis ao público com presença de assistentes de sala para acolhimento e apoio aos visitantes: Igreja de São Brás (Matriz), Igreja da Misericórdia, Ermida de Nossa Senhora do Pranto, Igreja de Nossa Senhora das Dores, Igreja de São Pedro, Igreja de São Francisco, Ermida do Senhor do Bonfim.

Pelas 10h30, terá lugar a apresentação pública do projeto de musealização da Rota das Igrejas, na Ermida de Nossa Senhora do Pranto, seguindo-se, às 11h00, uma visita guiada conduzida pelo historiador Joel Moedas-Miguel.

A programação culmina às 17h00 com um concerto de música erudita na Igreja Matriz.