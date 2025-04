Chamusca acolhe comitivas internacionais do Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes

A Chamusca volta a ser palco da diversidade cultural mundial com a realização da Gala das Nações, que decorre amanhã, 30 de abril, às 21h30, no Cineteatro da Chamusca, integrada no Festival Internacional de Folclore, Culturas e Artes (FIFCA).

O FIFCA está de regresso ao Ribatejo entre os dias 24 de abril e 1 de maio, sob o mote “O Mundo Aqui Tão Perto”. A edição de 2025 conta com a participação de oito municípios parceiros da região: Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Cartaxo, Coruche, Salvaterra de Magos (Granho) e Tomar.

Nesta edição, a Chamusca recebe as comitivas internacionais da Bulgária e do Kosovo, cuja presença vai para além das atuações em palco. Durante a semana, os grupos visitaram escolas e universidades seniores do concelho, promovendo o encontro direto entre culturas e gerações. Estas ações refletem um dos pilares do FIFCA: o seu compromisso social e inclusivo, que leva a cultura até às comunidades.

O ponto alto da programação local é a Gala das Nações, com a atuação de grupos da Polónia, Bulgária, Lituânia, Chile, Kosovo e Argentina, além do grupo anfitrião – o Grupo de Danças e Cantares da Chamusca e do Ribatejo, que representará Portugal neste espetáculo intercultural.

Criado em 2008, o FIFCA é hoje um dos maiores encontros culturais internacionais realizados em Portugal, que reúne danças, músicas, tradições e gastronomia de diferentes países.

O FIFCA é muito mais do que um festival de folclore: é um verdadeiro encontro de culturas e artes, que envolve comunidades locais, promove o intercâmbio cultural e valoriza o património imaterial de diferentes povos.

A entrada na Gala das Nações é livre.