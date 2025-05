A equipa do U. Almeirim garantiu, no dia 6 abril, e quando ainda faltam disputar duas jornadas, a subida à primeira divisão do Campeonato de Iniciados da Associação de Futebol de Santarém na próxima época desportiva. Depois do regresso do escalão ao U. Almeirim, o clube volta a estar entre os melhores do distrito no escalão de iniciados. Bruno Custódio, o técnico da equipa, dá a conhecer alguns dos pormenores da subida.

Poucos dias depois da subida, como se sente o treinador?

Realizado! Feliz pela equipa e pelo clube. É sempre bom ver o nosso trabalho dar frutos.

Onde esteve o segredo para este sucesso?

Muito trabalho, tanto da minha parte como dos atletas, dos dirigentes do clube e dos pais, que nos acompanharam nesta jornada e acreditaram que éramos capazes de alcançar o objetivo traçado no início da época.

Mas ainda há um título para jogar?

Claro que sim. Agora estamos a trabalhar para o apuramento de campeão. O nosso trabalho é contínuo e o objetivo é ganhar jogo a jogo, respeitando o nosso método de trabalho.

Mas vamos recuar ao início da temporada. O arranque da pré-época não correu bem?!O que mudou?

No início da temporada tinha uma equipa que ainda não se conhecia e foram programados jogos com equipas de um escalão acima para potenciar as qualidades da equipa e perceber o que se poderia melhorar. Com estes desafios, pude estudar os atletas individualmente e como funcionavam em grupo e sob pressão de jogo.

Afinadas as posições dos atletas em campo, com conhecimento das suas capacidades físicas e técnicas, conseguimos criar uma equipa forte, estruturada e consistente. À medida que o tempo passava, a equipa tornou-se capaz de superar os adversários com uma qualidade de jogo visível, que colmatou com a subida de divisão mesmo antes de terminar a série de jogos do campeonato.

Também diz que a, partir de janeiro, já começou a preparar a temporada 25/26?

Desde o início da época presente que o objetivo desta equipa era subir de divisão, por isso o clube, desde o início do ano, com perspetiva de manter o nível de trabalho e comprometimento desta equipa, se organizou para adiantar trabalho para a época 25/26.

O quanto vem o novo relvado ajudar no vosso trabalho?

O novo relvado veio possibilitar ter treinos com um espaço adequado para trabalhar futebol de 11. Muitas vezes tínhamos um espaço reduzido e, com isso, alguma limitação em alguns momentos do treino.