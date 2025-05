Região do Tejo premeia vinhos, instituições e pessoas no IVV de Almeirim

É já daqui a um mês, no sábado, dia 28 de junho, às 18h30, que acontece a Gala Vinhos do Tejo 2025, evento que, anualmente, premeia vinhos, instituições e pessoas da região – ou que nela trabalham e/ou a ela se dedicam, na promoção do território ou dos vinhos. A cerimónia deste ano vai ser palco da divulgação e da entrega dos Prémios Vinhos do Tejo, do Concurso Vinhos do Tejo, mas também do Tejo Anima e do 3.º Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo. Estas iniciativas são promovidas pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo), em parceria com a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo (CENST).

Este ano, a Gala Vinhos do Tejo acontece num novo espaço, acabado de ser requalificado pela Câmara Municipal de Almeirim. Falamos do Imóvel de Valências Variadas (IVV), que ganhou este nome para homenagear e manter as insígnias da ocupação anterior: antigas instalações do Instituto da Vinha e do Vinho (IVV). Situado no número 60 da Rua de Coruche, em Almeirim, é agora um espaço multiusos. Foi também ali que se realizou, nos passados dias 14 e 15 de maio, a XV edição do Concurso Vinhos do Tejo, competição na qual estiveram mais de 200 referências vínicas em prova cega, junto de um eclético painel de jurados, com cerca de cinquenta membros: vindos de norte a sul do país, reuniu enólogos, provadores profissionais, críticos de vinhos, jornalistas, bloggers, instagrammers, sommeliers e buyers.

Os vencedores do Concurso Vinhos do Tejo vão ser um dos grandes atrativos da Gala dos Vinhos do Tejo, mas porque sem pessoas e sem empresas não há vinhos, vão também ser distinguidos os agentes económicos inscritos na CVR Tejo nas categorias de Empresa Dinamismo, Empresa Excelência, Enólogo do Ano e Prémio Carreira. Na edição deste ano não há prémios associados ao Tejo Gourmet, o concurso de vinhos e iguarias que se realiza de dois em dois anos, mas há vencedores no que toca ao Tejo Anima – que este ano atribui galardões nas categorias de natureza, património e enoturismo – e do Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo – competição que “convoca” amantes da fotografia, não profissionais, a exaltar e “imortalizar” a região em imagens.

A Gala Vinhos do Tejo destina-se a convidados, entre produtores e envolvidos nas diferentes iniciativas premiadas, mas também ao público que se queira juntar a esta que é uma festa da região, dos vinhos e da gastronomia. O valor da inscrição é de €50,00 e inclui a participação na cerimónia de entrega de prémios, cocktail, jantar e animação com DJ. As inscrições terminam a 13 de junho e são feitas junto da Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, através do e-mail confraria.enofila.tejo@gmail.com ou número de telemóvel 919 544 548.