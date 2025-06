Despiste provoca um morto na EN114 perto da Raposa

Um morto é o resultado de um despiste na Estrada Nacional 114, entre a Raposa e Coruche, na tarde desta quinta-feira, dia 5 de junho, na zona da Caneira, concelho de Coruche.

O condutor terá perdido o controlo da viatura numa curva e entrou em despiste, seguido de capotamento, com a viatura a ficar imobilizada num terreno fora da via. À chegada dos meios de socorro, a vítima, com cerca de 70 anos, já se encontrava em paragem cardiorrespiratória, acabando o óbito por ser verificado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Santarém.

A EN114 esteve cortada nos dois sentidos enquanto decorreram os trabalhos de socorro e limpeza da via, e a GNR que tomou conta da ocorrência está a investigar as causas deste acidente.

No local estiveram presentes 12 operacionais dos Bombeiros Municipais de Coruche, VMER, Cruz Vermelha Portuguesa e GNR, apoiados por seis viaturas.