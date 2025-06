ULS Lezíria promove dia de atividade física para crianças com diabetes tipo 1

O Grupo da Diabetes Pediátrica do Hospital Distrital de Santarém organizou, no passado dia 14 de junho, um dia de atividade física destinado a crianças e adolescentes com diabetes Tipo 1, acompanhados em consulta multidisciplinar. A iniciativa decorreu no espaço MyCamp, em Santarém, com o apoio desta entidade e da Câmara Municipal.

A ação teve como objetivo promover a autonomia e a qualidade de vida destes jovens, através da participação em atividades radicais como escalada, slide e arborismo, realizadas num ambiente seguro e supervisionado. Estas experiências permitiram trabalhar competências de autocuidado e autogestão da diabetes em contextos não convencionais, reforçando a importância da prática de exercício físico de forma estruturada e segura.

Para além dos benefícios físicos, o encontro incentivou o espírito de equipa, o apoio entre pares e a integração social, num ambiente propício à aprendizagem ativa e à partilha de vivências. Os participantes tiveram a oportunidade de desenvolver maior confiança na sua capacidade de gerir a doença, promovendo o bem-estar emocional e a autonomia.

Esta iniciativa insere-se numa estratégia mais ampla de educação terapêutica e promoção da qualidade de vida, que a ULS Lezíria tem vindo a implementar junto das crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, com o objetivo de os capacitar para uma vida saudável, segura e plenamente integrada na sociedade.