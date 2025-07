NERSANT e ISLA Santarém promovem Pós-Graduação em Sucessão em Empresas Familiares

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém / Câmara de Comércio e Indústria, em parceria com o ISLA Santarém – Instituto Politécnico, está a dinamizar uma nova edição da Pós-Graduação em Sucessão em Empresas Familiares, um programa de formação avançada que pretende preparar gestores, sucessores e profissionais para os desafios específicos da continuidade dos negócios familiares.

Num país onde mais de 70% das empresas são de cariz familiar, a gestão da sucessão é um processo crítico para garantir a perenidade das organizações. Foi tendo em conta esta realidade que a NERSANT e o ISLA Santarém – Instituto Politécnico decidiram lançar, em parceria, a Pós-Graduação em Sucessão em Empresas Familiares, formação que visa dotar os participantes de competências sólidas para conduzir a transição entre gerações com segurança, reduzindo potenciais conflitos e promovendo uma estrutura de governação adequada e sustentável.

Com um plano curricular abrangente e orientado para a prática, a Pós-Graduação aborda as interações entre família, propriedade e empresa, com especial enfoque nas dinâmicas e decisões relacionadas com a sucessão. O curso inclui ainda ferramentas práticas para a definição de estratégias, estruturação de planos de negócios e implementação de boas práticas de governação e gestão.

Com inscrições abertas na página do ISLA Santarém – Instituto Politécnico, as empresas associadas da NERSANT beneficiam de 10% de desconto na propina, no âmbito do protocolo de colaboração estabelecido com esta entidade de ensino superior e assinado recentemente na sessão de esclarecimentos relativamente à formação.